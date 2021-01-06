В Минске аптеки "Белфармации" изменят график работы 7 января

В Заводском районе столицы в этот день в круглосуточном режиме будут работать три аптеки: № 3 (ул.Ташкентская,16/1-3Н), № 7 (пр. Партизанский, 62, пом.1Н) и № 90 (ул .Нестерова, 51, пом.8). С 9:00 до 17:00 будут открыты аптеки № 21 (ул. Жилуновича, 20-18), № 45 (ул. Голодеда, 63-1Н) и № 102 (ул. Алеся Бачило, 12-1), а с 10:00 до 18:00 – № 54 (пр. Партизанский, 147, пом.2Н), аптеки 5-й категории по трем адресам: ул. Ангарская, 36, пом.3; пр. Партизанский, 36, пом.1Н; пр. Партизанский, 124, пом.2Н.Аналогичные изменения произойдут в работе аптек во всех районах Минска.8 января аптеки "Белфармации" будут работать по графику субботы, 16 января – рабочего дня.Аптеки 4-й категории, которые расположены в организациях здравоохранения, будут открыты в соответствии с их режимом работы.Уточнить информацию о наличии лекарственных средств и режиме работы аптек можно в специальной справочной службе по телефону 169 (ежедневно с 8:00 до 20:00, в воскресенье и праздничные дни – с 10:00 до 18:00).