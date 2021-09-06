В Минске 9 сентября пройдет электронная ярмарка вакансий

По меньшей мере 500 предложений о трудоустройстве будет доступно посетителям электронной ярмарки вакансий, которая пройдет 9 сентября, передает БЕЛТА.
По информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, ярмарка вакансий запланирована на период с 10:00 до 12:00 и пройдет на сайте http://e-vacancy.by.
Предложения по трудоустройству поступят от ОАО "МАЗ" – управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Керамин", РУП "Белмедпрепараты", государственного предприятия "Ремавтодор Октябрьского района Минска", психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 и других. Соискателям будет доступно не менее 500 вакансий.
Во время мероприятия любой желающий сможет изучить предложения по трудоустройству и условия труда, задать вопросы, выслать резюме и получить приглашение на собеседование в онлайн-режиме.
По завершении ярмарки актуальные предложения будут перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.