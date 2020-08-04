В Минске 6 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожных войск

6 августа в столичном парке Дружбы народов пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня железнодорожных войск, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.





С 17:30 до 21:00 состоится концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси и звезд эстрады. Запланированы показательные выступления военнослужащих роты почетного караула, кинологов со служебными собаками, выступит оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады, специальную подготовку продемонстрируют воины-железнодорожники.

Также в парке пройдет выставка специальной техники транспортных войск.

Для посетителей устроят конкурсы, победители которых получат призы и подарки от Минобороны.