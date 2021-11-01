В Минске 2 ноября пройдет мини-ярмарка вакансий

По меньшей мере 100 рабочих мест будет предложено на мини-ярмарке вакансий, которая пройдет в Минске 2 ноября. Об этом сообщают на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 20. Предложения по трудоустройству поступят от ОАО "МТЗ", РУП "ПТГК "Октябрьский", УП "ЗЭБТ Горизонт".
Наниматели проведут подбор соискателей по следующим профессиям: токарь-расточник, фрезеровщик, сверловщик, токарь, штамповщик, шлифовщик, чистильщик, зуборезчик, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, заместитель начальника технологического отдела, контролер малярных работ, электрогазосварщик, стропальщик, термист, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, оператор станков с программным управлением, обрубщик, огнеупорщик, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, уборщик помещений (производственных, служебных), мойщик посуды, грузчик, кладовщик, официант, повар, кухонный рабочий, администратор системный и др. Соискателям предложат по меньшей мере 100 вакансий.
Во время мероприятия участники ярмарки смогут ознакомиться с актуальными предложениями по трудоустройству, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, а также пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.
Фото: БЕЛТА