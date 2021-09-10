В Минске 12 сентября изменятся маршруты общественного транспорта из-за полумарафона

С 5.00 до 7.00 изменится движение (в объезд центра Минска) автобусных маршрутов №1, 69, 73, 163, 91, 29, 44, 136 и маршрутки 1002-ТК. При этом на изменяемых участках будут осуществляться все остановки.С 7.00 до 13.00 изменяются примерно 50 различных автобусных маршрутов (некоторые из них сокращаются) с выполнением всех остановок на изменяемом участке кроме экспрессных. Кроме того, на указанный период трассы троллейбусов №10, 39, 77 в направлении пр.Победителей сокращаются до ДС "Масюковщина".В период с 13.00 до 16.00 будут изменены 35 автобусных маршрутов с выполнением всех остановок на изменяемом участке.С 13.00 до 16.30 по-другому будет пролегать путь 10 автобусных маршрутов, также с выполнением всех остановок на изменяемом участке.Вместе с тем с 7.00 до 16.00 будет организован временный автобусный маршрут №946С "ДС Зеленый Луг-6 - Вокзал" со следованием по ул.Мирошниченко, 1-му пер.Кольцова, ул.Кольцова, ул.М.Богдановича, пр.Машерова, ул.Козлова, ул.З.Бядули, ул.Первомайской, ул.Ульяновской, ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Бобруйской до КП "Вокзал" в прямом направлении. Обратно - с разворотом через трамвайные пути по ул.Бобруйской, ул.Ульяновской, ул.Первомайской, ул.З.Бядули, ул.Козлова, пр.Машерова, ул.М.Богдановича, ул.Кольцова, 1-му пер.Кольцова, ул.Мирошниченко. При этом будут выполняться остановки "Вокзал", "пр.Независимости", "Куйбышева" и далее все по трассе маршрута.В указанный период движение троллейбусов №40 со стороны пр.Дзержинского организуется по ул.Немиге до РК "Городской Вал" без выезда на пр.Независимости, со стороны ДС "Карастояновой" - отменяется.Троллейбусы №53 от пр.Дзержинского проследуют по пр.Жукова, пр.Пушкина, ул.Орловской, ул.Сурганова, ул.М.Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях. Троллейбусы маршрутов №29, №37 со стороны ул.К.Чорного направятся по ул.Сурганова, ул.Карастояновой до ДС "Карастояновой", со стороны КП "Мясникова" их движение отменяется.Троллейбусы №12 с 7.00 до 16.00 ходить не будут.