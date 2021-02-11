Завтра в столице планируют заключить брак 189 пар, сообщает БЕЛТА.
Для создания семьи влюбленные часто выбирают красивые даты. Очень популярны зеркальные даты.
– 12. 02. 2021 только в Минске связать себя узами брака планируют 189 пар, – уточнили в пресс-службе Министерства юстиции.
По законодательству заключить брак можно в любом органе ЗАГС по выбору молодоженов. Это происходит в срок, согласованный будущими супругами с органом ЗАГС, но не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со дня обращения. При этом срок может быть меньше в случае беременности, наличия общего ребенка и других уважительных причин.
Фото: БЕЛТА
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В Минске 12 февраля планируют заключить брак 189 пар
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