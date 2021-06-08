В Минлесхозе пояснили, при каких условиях вводятся запреты на посещение лесов

, – отметили в пресс-службе ведомства. –Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды – когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами, в том числе для прогулок, отдыха на природе, а также въезд транспорта, за исключением служебного.– пояснили в министерстве.– обратила внимание пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.Посмотреть, не введены ли запрет или ограничение на посещение лесов в вашем районе, можно на специальной интерактивной карте, размещенной на сайте министерства.