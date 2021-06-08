В Минлесхозе пояснили, при каких условиях вводятся запреты на посещение лесов

В Минлесхозе перечислили условия, при которых вводятся запреты на посещение лесов.
– Прежде всего стоит отметить, что введение запрета на посещение лесов – мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда, – отметили в пресс-службе ведомства. – Согласно Лесному кодексу решение о введении запрета на посещение лесного фонда в пожароопасный сезон принимается местными распорядительными и исполнительными органами при угрозе возникновения лесных пожаров. При этом ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия: температура, отсутствие осадков, ветра и т. д.
Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды – когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.
Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами, в том числе для прогулок, отдыха на природе, а также въезд транспорта, за исключением служебного.
– Запрет распространяется на все дороги, кроме дорог общего пользования. Однако во многих райисполкомах идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы люди могли добраться до своих населенных пунктов – деревень, дач. В таком случае для безопасности граждан такие участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны. Аналогичная практика распространяется и на сбор продукции побочного лесопользования – грибов и ягод, – пояснили в министерстве.
– Напомним, сегодня введен запрет на посещение лесов в Березинском районе. Там установился 4-й класс пожарной опасности, – обратила внимание пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.
Посмотреть, не введены ли запрет или ограничение на посещение лесов в вашем районе, можно на специальной интерактивной карте, размещенной на сайте министерства.
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В Минлесхозе пояснили, при каких условиях вводятся запреты на посещение лесов
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