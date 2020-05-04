В Мингорисполкоме рассказали, почему в столице пока не отключают отопление

Столичные власти планируют рассмотреть вопрос о завершении отопительного сезона на этой неделе. Об этом рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он уточнил, что отопление в городе пока не отключают с учетом сложившейся эпидемиологический ситуации. Горячие батареи в квартирах минчан — профилактическая мера, направленная на предупреждение простуд.

— Мы заботимся о наших жителях. Кто-то из горожан сейчас находится на самоизоляции, кто-то дома на больничном, кто-то с маленькими детьми. Поэтому очень осторожно относимся к вопросу отключения отопления, — цитирует Дороховича агентство «Минск-Новости».

Зампредседателя Мингорисполкома пояснил, что в городе распространению коронавируса препятствуют не с помощью запретов, а создавая безопасные условия. Например, чаще ходит общественный транспорт, чтобы минимизировать скопление большого количества людей в салонах, регулярно дезинфицируются улицы, остановки, подъезды жилых домов и так далее.