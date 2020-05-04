Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Мингорисполкоме рассказали, почему в столице пока не отключают отопление

В Мингорисполкоме рассказали, почему в столице пока не отключают отопление

Столичные власти планируют рассмотреть вопрос о завершении отопительного сезона на этой неделе. Об этом рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он уточнил, что отопление в городе пока не отключают с учетом сложившейся эпидемиологический ситуации. Горячие батареи в квартирах минчан — профилактическая мера, направленная на предупреждение простуд.

— Мы заботимся о наших жителях. Кто-то из горожан сейчас находится на самоизоляции, кто-то дома на больничном, кто-то с маленькими детьми. Поэтому очень осторожно относимся к вопросу отключения отопления, — цитирует Дороховича агентство «Минск-Новости».

Зампредседателя Мингорисполкома пояснил, что в городе распространению коронавируса препятствуют не с помощью запретов, а создавая безопасные условия. Например, чаще ходит общественный транспорт, чтобы минимизировать скопление большого количества людей в салонах, регулярно дезинфицируются улицы, остановки, подъезды жилых домов и так далее.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
На минском железнодорожном вокзале в тестовом режиме заработал тепловизор, который определяет температуру у пассажиров
Стало известно, какой продукт помогает сбросить лишний вес
Как сейчас дезинфицируют самолеты после полетов
БРСМ разработал праздничные стикеры "Цветы Великой Победы"
Проект особого значения: на Мозырском НПЗ завершаются работы на комплексе гидрокрекинга
В Литве с 13 мая восстановят работу первого международного рейса
Цуй Цимин: основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется
Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом
За картошку не переживайте – хватит всем. Мы проверили запасы овощей и фруктов в стабфондах в областях
В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны – большая честь
Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась
Бондарь: День Победы для моей семьи самый священный праздник
Румас: Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса
Музыкант группы «Ласковый май» скончался в России
Бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского госмедуниверситета навели порядок в местах захоронений участников Великой Отечественной войны
В связи с гибелью двух мужчин в ДТП в Петриковском районе возбуждено уголовное дело
В Пуховичском и Логойском районах почтили память погибших
Кравченко: Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе
Завтра депутаты рассмотрят проект закона об амнистии в связи с 75-летием Победы
мнение
Вадим Гигин
Первомайские зарницы пандемии
Авторы
СКАНИРУЙТЕ