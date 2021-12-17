В Минэкономики прокомментировали Национальный план действий по развитию зеленой экономики на 2021–2025 годы

Станция зарядки электромобилей и другого электротранспорта

– отметила Татьяна Бранцевич.Она подчеркнула, что «по «зеленому пути» сегодня, пусть и с разной скоростью, движется весь мир».обратила внимание спикер.Замминистра экономики добавила, что синергия двух программных документов позволит нашей экономике развиваться в текущей пятилетке сбалансированно, на более высоком технологическом уровне и устойчивой основе.