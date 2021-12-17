В Минэкономики прокомментировали Национальный план действий по развитию зеленой экономики на 2021–2025 годы

Замминистра экономики Татьяна Бранцевич прокомментировала утверждение Национального плана действий по развитию зеленой экономики на 2021–2025 годы постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 года № 710. Она заявила, что план усиливает экологический и инновационный сегменты Программы-2025. Подробности приводит пресс-служба ведомства.
Станция зарядки электромобилей и другого электротранспорта
«План по развитию зеленой экономики хотя и был утвержден только сейчас, но многие его положения, особенно в части экологической повестки, внедрения инноваций, устойчивого развития с опорой на рациональное использование природных богатств, нашли свое отражение в программе пятилетки», – отметила Татьяна Бранцевич.
Она подчеркнула, что «по «зеленому пути» сегодня, пусть и с разной скоростью, движется весь мир». «В нашей стране этим планом задается практико-ориентированная траектория, предусматривающая реализацию в регионах перспективных инновационных идей с опорой на местные ресурсы и создание комфортных условий для жизни людей. Например, развитие электротранспорта, равно как и наших остальных проектов будущего, призвано выполнить сразу обе эти стратегические задачи, причем не в ущерб белорусской природе», – обратила внимание спикер.
Замминистра экономики добавила, что синергия двух программных документов позволит нашей экономике развиваться в текущей пятилетке сбалансированно, на более высоком технологическом уровне и устойчивой основе.