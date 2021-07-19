В Microsoft планируют исправить недостатки новой Windows 11

Стабильная версия новой операционной системы будет готова уже в конце текущего месяца, сообщает портал WindowsLatest.Среди обнаруженных изънов, которые будут ликвидированы, называется ошибка, ведущая к сбою работы файлового менеджера. Вместе с тем будут устранены и иные недостатки.Напомним, что новая операционная система Windows 11 была презентована пользователям в июне настоящего года. В Microsoft заявили, что компания обновит до этой ОС все гаджеты с лицензионной Windows 10.