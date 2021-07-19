Microsoft выпустит новую бета-версию Windows 11. В компании сообщили, что она будет работать стабильнее, передает РИА Новости.
Стабильная версия новой операционной системы будет готова уже в конце текущего месяца, сообщает портал WindowsLatest.
Среди обнаруженных изънов, которые будут ликвидированы, называется ошибка, ведущая к сбою работы файлового менеджера. Вместе с тем будут устранены и иные недостатки.
Напомним, что новая операционная система Windows 11 была презентована пользователям в июне настоящего года. В Microsoft заявили, что компания обновит до этой ОС все гаджеты с лицензионной Windows 10.
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В Microsoft планируют исправить недостатки новой Windows 11
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