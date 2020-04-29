В Международный день танца Большой театр Беларуси приглашает на онлайн-трансляцию балета Вячеслава Кузнецова «Витовт»

Этому спектаклю рукоплескали Вильнюс и Москва, и в родных стенах он неизменно вызывает аншлаги и срывает овации. Год назад он прошел в Большом театре в тридцатый раз и всегда сопровождается интереснейшими событиями. Однажды перед «Витовтом» кандидат искусствоведения Александр Сурба демонстрировал белорусскую волынку — дуду. В другой раз фольклорный коллектив HardWood проводил мастер-класс по средневековому белорусскому танцу.





— Когда мы сделали премьеру балета «Витовт», здесь по пять-шесть автобусов было из Литвы, в том числе с депутатами литовского сейма. Приезжали и говорили: «Какие молодцы белорусы! Это же надо — показали спектакль из нашей общей истории», — вспоминает бывший директор Большого театра Владимир Гридюшко.

В 2014 году на ІІІ Республиканском конкурсе театрального искусства «Национальная театральная премия» «Витовт» победил сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль балета», «Лучшая актерская работа в спектакле балета» (обладатель награды — Людмила Хитрова) и «Лучшая работа балетмейстера в спектакле балета» (обладатель награды — Юрий Троян).





В 2015 году за эту же постановку коллектив Большого театра Беларуси был удостоен высокой награды — премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». А в начале января 2020 года пришла весть о том, что спектакль выдвинут на Государственную премию.

Балет — искусство пылкое и поэтическое, дарящее эмоции, которых часто не хватает драматическому театру. Кто-то удивляется, что спектакль «Князь Вітаўт» по пьесе Алексея Дударева в постановке Валерия Раевского, несмотря на гран-при фестиваля «Белая вежа» (2000), не прижился на сцене Купаловского театра. Но, наверное, нужен был балет с его мощными страстями, нужна была волнующая, современная, стильная музыка белорусского композитора Вячеслава Кузнецова, чтобы исторический сюжет в драматическом пересказе Алексея Дударева стал близок и понятен нынешнему зрителю.

— Не стоит вчитываться в балет, словно это учебник истории, — говорит балетмейстер постановщик, народный артист Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины Юрий Троян.

А композитор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Вячеслав Кузнецов добавляет:

— Историческая эпоха всегда становится ближе и понятнее, если смотреть на нее сквозь призму конкретной человеческой судьбы. Конечно, остается только догадываться, какой была музыка в те времена, но мне как композитору было невероятно интересно пуститься в своеобразное путешествие в глубь веков и ощутить себя частью этого драматического действа.

29 апреля на экранах тысяч компьютеров и смартфонов во всем мире вновь оживут Витовт, и Ягайло, и Анна, и Ядвига. Главные партии исполнят те же блистательные артисты, которые в 2016 году открывали Дни культуры Беларуси на исторической сцене Большого театра России. Роль Витовта исполнит Антон Кравченко, роль Анны — Людмила Хитрова, роль Шута — Константин Героник. Дирижировать вновь будет Олег Лесун.

— Всегда приятно танцевать героев на национальную тему — сильных, волевых… — признается заслуженный артист Беларуси Антон Кравченко, великолепный исполнитель роли Витовта.

Эта мощь, этот волевой напор моментально откликаются в зале. Вместе с тем Кравченко — нежный и страстный герой-любовник, и это тоже рождает в зале ответную горячую волну.

— Я искренне думаю, что каждый человек если не внешне, то в душе обязательно танцует, — обращается к зрителям исполнительница роли Анны, заслуженная артистка Беларуси Людмила Хитрова. — Поэтому Международный день танца — это праздник всех, и он относится к каждому. Желаю вам, чтобы ваша душа танцевала, светилась и верила в лучшее.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале «Светлого ТВ» и в социальных сетях Большого театра.

Фотографии предоставлены Большим театром Беларуси