3 декабря, в Международный день инвалидов, в Бресте подвели итоги детского конкурса «Я могу!». Это проект Администрации Ленинского района областного центра, государственных и частных учреждений образования, общественных организаций города. Конкурс направлен на привлечение к творчеству детей с ограниченными возможностями.
Девиз и тема конкурса – «Солнце в каждом!».
Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Ленинского района Бреста Валентина Плечко говорит, что из-за нынешней эпидемиологической ситуации пришлось общаться онлайн, но дети были активны:
– Предложили деткам проявить себя в пяти направлениях: изобразительное и декоративно-прикладное, фотоискусство, музыка, художественное чтение. На суд жюри было представлено более 80 рисунков, поделок, фотографий, видеозаписей. Все участники, а это дети в возрасте от 3 до 16 лет, получат дипломы и подарки.
Выставки конкурсных детских работ сейчас проходят в учреждениях образования, а видеоролики, подготовленные ко Дню инвалида, демонстрируются на рекламных экранах в торговых центрах Бреста и в соцсетях.
Фото: Администрация Ленинского района Бреста
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В Международный день инвалидов в Бресте подвели итоги детского творческого конкурса
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