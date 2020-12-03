В Международный день инвалидов в Бресте подвели итоги детского творческого конкурса

Девиз и тема конкурса – «Солнце в каждом!».говорит, что из-за нынешней эпидемиологической ситуации пришлось общаться онлайн, но дети были активны:Выставки конкурсных детских работ сейчас проходят в учреждениях образования, а видеоролики, подготовленные ко Дню инвалида, демонстрируются на рекламных экранах в торговых центрах Бреста и в соцсетях.Фото: Администрация Ленинского района Бреста