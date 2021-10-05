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  2. В метро Лондона произошел пожар

В метро Лондона произошел пожар

Шесть машин пожарной службы направились на место возгорания на станции метро "Вестминстер" в центре Лондона, передает ТАСС.


– Шесть пожарных машин и около 40 сотрудников пожарной службы находятся на месте пожара на станции "Вестминстер" на улице Бридж-cтрит в [округе] Вестминстер, – уточняется в тексте сообщения, опубликованного в Twitter-аккаунте пожарных.

В настоящее время иные подробности не приводятся. Информации о том, что произошло и насколько серьезным может быть пожар, нет.

Фото: pixabay.com
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