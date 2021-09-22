В Мельбурне пятый день подряд продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений

Стражи порядка уточнили, что в акции протеста участвует по меньшей мере 1 тыс. человек. Недовольные обязательной вакцинацией против коронавирусной инфекции прошли по главным улицам Мельбурна и собрались в здании военного мемориала, где были заблокированы значительными силами правоохранителей. Протестующие взяли с собой плакаты, на которых написали требование отменить изоляцию. Они также выкрикивали лозунги с призывами ликвидировать условие об обязательной прививке.По распоряжению полиции штата воздушное пространство над мемориалом было закрыто для вертолетов и дронов СМИ, журналистов не пропускали за оцепление. Всем протестующим правоохранители предложили мирно разойтись по домам, пригрозив несогласным арестом.