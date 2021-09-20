В Мексике у ресторана прогремел взрыв – погибли два человека

В Мексике как минимум два человека стали жертвами взрыва, прогремевшего недалеко от одного из ресторанов в муниципалитете Саламанка (центральный штат Гуанахуато). В результате инцидента еще четыре человека получили ранения, передает ТАСС.
Согласно информации властей административного округа, на которых ссылается агентство EFE, взрыв произошел недалеко от ресторана "Барра 16.04" вечером, когда в заведении отдыхало много посетителей. Прибывшие спасатели госпитализировали раненых в медучреждение.
Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия. Правительство призвало жителей района не подходить к месту инцидента.
По предварительным данным, взрыв совершили боевики одной из банд, действующей на территории Гуанахуато, которая оспаривает сферу влияния с противоборствующими преступными группировками. По официальной информации, за семь месяцев текущего года в штате зафиксировано 2098 умышленных убийств.
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