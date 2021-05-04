Минимум 50 человек пострадали в результате аварии на линии метро в Мехико и обрушения вагона, сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Pais.
Инцидент произошел в понедельник в 22:25 по местному времени (6:25 МСК). Это случилось между станциями "Оливос" и "Тесонко".
– Я направляюсь сейчас к месту происшествия на линии 12, проинформирую по прибытии, – написала мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум в Twitter.
Фото: El Pais
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В Мексике при крушении путей метро пострадали 50 человек
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