В медучреждения с 21 июня обратился 191 человек с тепловым ударом

В целом от жары пострадали 62 ребенка и 129 взрослых. Госпитализированы были 26 взрослых и 21 ребенок.Так как жара в Беларуси не спадает, в ведомстве напоминают: высокая температура как на открытой местности, так и в помещениях может плохо влиять на здоровье и самочувствие –огут обостриться хронические заболевания, резко ухудшиться самочувствие.Жителей страны призывают ограничить пребывание на улице, минимизировать физические нагрузки. Помещения нужно проветривать, по возможности включить вентиляторы или кондиционеры. Для выхода на свежий воздух лучше всего выбирать легкую одежду из натуральных и светлых тканей. Лучше отказаться от тугих воротников. В такую погоду следует обязательно защищать себя головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.Чтобы не допустить обезвоживания организма, следует пить много чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, использовать кипяченую или бутилированную воду. От газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков рекомендовано отказаться.Не нужно забывать и про правила личной гигиены – мытье рук с мылом после возвращения с улицы, перед едой и после посещения туалета.При транспортировке и хранении продуктов питания медики советуют использовать чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов и т.п.), для скоропортящихся пищевых продуктов – сумку-холодильник либо хладагенты.Купаться можно только в безопасных местах. При этом стараться не заглатывать воду – на это правило следует указать и детям.При первых симптомах перегревания (влажная покрасневшая кожа, слабость, вялость, сонливость, головная боль, жажда, учащение пульса и дыхания, тошнота) и признаков пищевого отравления (боли в животе, рвота, диарея) следует оперативно обратиться к врачу.