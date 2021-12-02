В медпункт в ТЛЦ "Бремино-Брузги" за сутки обратилось 89 беженцев, 13 – на стационарном лечении

По словам заместителя начальника Главного управления идеологической работы Гродненского облисполкома Евгения Левшика, на территории кризисного центра ситуация остается стабильной и контролируемой. Происшествий за последние сутки не зафиксировано. Он также сообщил журналистам:



– За это время в стационарный медпункт в ТЛЦ за консультацией обратилось 89 человек. На стационарном лечении находятся 13 человек, из них 10 детей.



По-прежнему функционирует банный комплекс. Ежедневно его посещают порядка 300 беженцев.



– Кроме того, имеется достаточный стратегический запас для обеспечения питания беженцев. В том числе горячим питанием, – подчеркнул Евгений Левшик. –Гуманитарная помощь также продолжает поступать. В том числе от Совета Республики поступило более 10 тонн гумпомощи.