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  2. В медпункт в ТЛЦ "Бремино-Брузги" за сутки обратилось 89 беженцев, 13 – на стационарном лечении

В медпункт в ТЛЦ "Бремино-Брузги" за сутки обратилось 89 беженцев, 13 – на стационарном лечении

По словам заместителя начальника Главного управления идеологической работы Гродненского облисполкома Евгения Левшика, на территории кризисного центра ситуация остается стабильной и контролируемой. Происшествий за последние сутки не зафиксировано. Он также сообщил журналистам:

– За это время в стационарный медпункт в ТЛЦ за консультацией обратилось 89 человек. На стационарном лечении находятся 13 человек, из них 10 детей. 

По-прежнему функционирует банный комплекс. Ежедневно его посещают порядка 300 беженцев. 

– Кроме того, имеется достаточный стратегический запас для обеспечения питания беженцев. В том числе горячим питанием, – подчеркнул Евгений Левшик. –Гуманитарная помощь также продолжает поступать. В том числе от Совета Республики поступило более 10 тонн гумпомощи.
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