В Малайзии выявили первого заболевшего омикрон-штаммом коронавируса

Министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин рассказал, что зараженный – путешественник из ЮАР, который прибыл в Малайзию 19 ноября.Накануне в связи с обнаружением омикрон-штамма в некоторых странах Малайзия временно приостановила въезд в изолированную туристическую зону на архипелаге Ланкави путешественников из Великобритании, Португалии, Нидерландов, Австралии, Канады, Южной Кореи, Гонконга, Израиля, Италии, Германии, Дании, Швеции, Нигерии, Бельгии, Японии, Бразилии, Норвегии, Чехии, Франции, Австрии, Испании, Саудовской Аравии, Ганы, Ирландии, ОАЭ и американского штата Калифорния.