В мае возобновляются речные круизы по водным путям Полесья

– говорится в сообщении генерального агента круиза.До конца мая теплоход совершит по два рейса из Мозыря в Брест и обратно. Стоимость круиза – от 35 420 российских рублей, что соответствует примерно 1200 белорусским рублям (круизы организует российский туроператор). Места на теплоход отправлением 8 мая из Мозыря пока имеются.Оператор круиза, рекламируя российским путешественникам прелести водного путешествия по рекам Беларуси, акцентирует внимание аудитории на том, что «карантина для въезжающих на территорию республики нет, железнодорожное и авиасообщение восстановлено, для въезда требуется только результат теста ПЦР – никаких препятствий для совершения круиза не существует».Предполагается, что речные круизы по югу Беларуси будут осуществляться до середины октября. Путешествия рассчитаны в первую очередь для путешественников из России и стран СНГ, но для белорусов предусмотрена небольшая скидка.Теплоход «Белая Русь» был построен в 2016 году на судостроительном заводе в городе Пинске. Внутренняя отделка и оснащение были закончены весной 2017 года, и с 18 апреля того же года теплоход совершает круизы по водному пути Полесья. Длина судна составляет 50 метров, ширина – 7 метров, скорость движения 15,5 километра в час. 16 кают теплохода принимают на борт до 30 пассажиров.