В Любанском районе двое пенсионеров отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел 24 ноября около полудня в деревне Коммуна.
Спасателям поступило сообщение об обнаружении в жилом доме погибших мужчины и женщины 1966 и 1960 года рождения соответственно.
Рассматриваемая версия гибели – отравление угарным газом (преждевременное закрытие заслонки дымохода печи).
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В Любанском районе мужчина и женщина отравились угарным газом
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ