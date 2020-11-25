В Любанском районе мужчина и женщина отравились угарным газом

Инцидент произошел 24 ноября около полудня в деревне Коммуна.Спасателям поступило сообщение об обнаружении в жилом доме погибших мужчины и женщины 1966 и 1960 года рождения соответственно.Рассматриваемая версия гибели – отравление угарным газом (преждевременное закрытие заслонки дымохода печи).