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В Ляховичском районе появился «Паспорт туриста»

В Ляховичском районе отпечатали «Паспорт туриста» — сувенирное издание с гербом Ляховичей на обложке и полной информацией о местных достопримечательностях, агроусадьбах, гостиницах и кафе. В помощь туристам — контакты экстренных служб, учреждений здравоохранения, сферы услуг.

Создана также электронная версия «Паспорта туриста», которую можно скачать на сайте районного отдела по спорту и туризму. 

— Мы предлагаем туристам посетить  усадьбу Рейтанов в деревне Грушевка, которая весной начнет восстанавливаться, усадьбу Бохвицей в деревне Флерьяново. Рекомендуют гостям заглянуть в живописный парк Репихово. "Паспорт туриста" — это гид  для самостоятельного путешествия по Ляховичскому району. В "паспорте" есть несколько страничек для записей, чтобы его владелец мог делать пометки о поездке, — рассказала главный специалист районного отдела по спорту и туризму Татьяна Щука.

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