В Луизиане объявлена чрезвычайная ситуация из-за шторма "Николас"

Глава США Джо Байден подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с приближением тропического шторма "Николас". Американский президент также распорядился предоставить местному правительству федеральную помощь. Это следует из заявления, которое распространила пресс-служба Белого дома в ночь 14 сентября, передает ТАСС.
– Сегодня (13 сентября. – Прим. ТАСС) президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом "Николас"<...>, – уточняется информация в сообщении.
Согласно распоряжению Байдена, оказать помощь правительству Луизианы обязаны министерство внутренней безопасности и Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США.
После того как глава США подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации, Национальный центр по наблюдению за ураганами США заявил, что тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет 33,3 м/с. Стихия находится на расстоянии примерно 75 км к юго-западу от Фрипорта.
Фото: pixabay.com