В Лос-Анджелесе будут отключать воду и электричество в домах, где во время пандемии проходят вечеринки

Власти Лос-Анджелеса с 7 августа намерены отключать воду и электричество в домах, где во время пандемии коронавируса проходят вечеринки с участием большого числа гостей, заявил мэр города Эрик Гарсетти.





Такое решение принято из-за роста числа случаев заражения новым коронавирусом. Соответствующее распоряжение уже отдано городскому управлению по водным ресурсам и энергетике, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

"Подобные мероприятия стали своего рода ночными клубами", – заявил Гарсетти.

4 августа в Лос-Анджелесе зарегистрировали 2,3 тыс. случаев заражения коронавирусом и 68 летальных исходов, с начала пандемии – 197 тыс. и 4,8 тыс. соответственно.

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