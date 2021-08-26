В Лондоне задержали мужчину, втыкавшего иглы в продукты в супермаркетах

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РИА Новости

Инцидент произошел вечером 25 августа в районе Хаммерсмит и Фулхэм. Неизвестный зашел в три супермаркета и ввел в продукты несколько игл. Мужчина также выкрикивал оскорбления в адрес людей на улице. Нарушителя задержали, а супермаркеты закрылись.По предварительной информации, среди испорченных продуктов было обработанное мясо и блюда для приготовления в микроволновой печи. На этот момент пока неизвестно, сколько продуктов питания было испорчено. Проводится проверка.Группа по охране окружающей среды местных органов власти порекомендовала покупателям этих супермаркетов избавиться от продуктов, которые они покупали в день инцидента.