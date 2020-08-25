Происшествие случилось 15 августа в деревне Тростенец.
Сельчанин 1952 года рождения производил уборку на территории домовладения, решил сжечь мусор, развел костер. Соседи увидели его лежащим неподалеку с воспламенившейся одеждой, сбили огонь и вызвали «скорую». Пострадавшего доставили в реанимационное отделение районной больницы с термическими ожогами.
– Мужчина скончался от ранее полученных ожогов, – сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
Фото: МЧС
Опубликовано:
1110
В Лоеве в больнице скончался сельчанин, получивший тяжелые ожоги при сжигании мусора
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter