В Лоеве в больнице скончался сельчанин, получивший тяжелые ожоги при сжигании мусора

Сельчанин 1952 года рождения производил уборку на территории домовладения, решил сжечь мусор, развел костер. Соседи увидели его лежащим неподалеку с воспламенившейся одеждой, сбили огонь и вызвали «скорую». Пострадавшего доставили в реанимационное отделение районной больницы с термическими ожогами., – сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.Фото: МЧС