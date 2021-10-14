В Ливане 15 октября объявили днем траура по жертвам событий в Бейруте

Премьер Ливана Наджиб Микати объявил 15 октября днем траура по жертвам перестрелок в Бейруте, передает ТАСС.
Согласно сообщению канцелярии ливанского правительства, в этот день не будут работать все государственные учреждения, а также государственные и частные школы.
14 октября в Бейруте произошли перестрелки. Они начались во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования прогремевшего в прошлом году взрыва в морском порту. Очевидцы сообщили, что беспорядки были спровоцированы неизвестными снайперами, которые открыли огонь с крыш домов. В результате инцидента погибли по меньшей мере шесть человек, десятки пострадали.
Фото: hashtagelyoum.com