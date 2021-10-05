В Литве начнут платить за вакцинацию от коронавируса

Власти Литвы планируют выплачивать по 100 евро пенсионерам старше 75 лет, если они добровольно вакцинируются против COVID-19. Об этом сообщает LRT со ссылкой на министра социальной защиты и труда республики Монику Навицкене.
Чиновники уже подготовили соответствующий проект, в ближайшие дни его должны передать на обсуждение в правительство и сейм. С помощью стимулирования власти хотят минимизировать число смертей и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения во время новой волны коронавируса.
Отмечается, что самый высокий уровень смертности наблюдается среди жителей в возрасте 75 лет и старше.
– Если мы посмотрим на все летальные случаи от COVID-19, это примерно две трети всех смертей, – сказала Моника Навицкене. Она пояснила, что сейчас в стране проживают примерно 270 тысяч человек этой возрастной категории, но 80 тысяч так и не изъявили желания сделать прививку.
– Это решение – крайнее средство поощрения людей. Если речь идет о деньгах, которые позволят нам спасти больше жизней, пусть будет так, – подчеркнула министр.
В свою очередь, министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис усомнился в долгосрочном эффекте такого подхода для иммунизации граждан. Он заверил, что готов обсуждать инициативу коллеги, но указал на важность самостоятельного принятия решения о вакцинации каждым жителем страны.
Фото из архива БЕЛТА