В Лиге конференций УЕФА состоятся игры последнего тура группового этапа

Главный тренер «Ромы

» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед игрой против софийского ЦСКА

Перед началом раунда специалисты называли в качестве двух главных фаворитов «Рому» и «Тоттенхэм». Но, как ни странно, у обоих этих клубов возникли существенные трудности. И если итальянская дружина уже почти выпуталась из затруднительного положения и гарантировала себе минимум второе место в группе, то «Тоттенхэм» все еще находится у опасной черты. Первым в своем квартете он, как бы ни завершился поединок с «Ренном», если он вообще состоится, точно не станет. Да и вторая строка под большим вопросом. Лондонская команда имеет поровну очков с нидерландским «Витессом» и опережает его лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.Полностью расписание на сегодня выглядит так:Группа A: «Алашкерт» – «Маккаби» (Тель-Авив), ЛАСК – ХИКГруппа B: «Гент» – «Флора», «Партизан» – «Анортосис»Группа C: ЦСКА (София) – «Рома», «Заря» – «Буде-Глимт»Группа D: ЧФР – «Яблонец», АЗ – «Раннерс»Группа E: «Фейеноорд» – «Маккаби» (Хайфа), «Унион» – «Славия» (Прага)Группа F: «Копенгаген» – «Слован», ПАОК – «Линкольн Ред Импс»Группа G: «Витесс» – «Мура»Группа H: «Омония» – «Кайрат», «Базель» – «Карабах»АЗ, «Гент», «Копенгаген», ЛАСК, «Ренн» и «Фейеноорд» досрочно отобрались в 1/8 финала. А еще несколько команд гарантировали себе как минимум второе место, которое позволит сыграть в стыковых матчах за право попасть туда.