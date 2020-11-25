Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух жителей Лиды. Об этом сообщили в СК Беларуси.
Инцидент произошел вечером 24 ноября.
Компания из четырех местных жителей устроила застолье. После того как спиртное закончилось, хозяин дома принес из гаража 4,5 литра стеклоомывающей жидкости. Гости не отказались от «напитка», а после распития легли спать.
- На утро сожительница хозяина дома обнаружила 38-летнего мужчину и его 68-летнюю мать мертвыми. Женщина обратилась в милицию. На данный момент она и гость дома находятся в реанимации, - сообщила официальный представитель УСК по Гродненской область Мария Тушинская.
Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены 37-летняя сожительница хозяина дома, гость и соседи, назначен ряд необходимых исследований. Предполагаемая причина смерти – отравление.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: СК Беларуси
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В Лиде сын и мать насмерть отравились стеклоомывателем
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