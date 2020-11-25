В Лиде сын и мать насмерть отравились стеклоомывателем

Инцидент произошел вечером 24 ноября.Компания из четырех местных жителей устроила застолье. После того как спиртное закончилось, хозяин дома принес из гаража 4,5 литра стеклоомывающей жидкости. Гости не отказались от «напитка», а после распития легли спать., - сообщилаСледователем проведен осмотр места происшествия, опрошены 37-летняя сожительница хозяина дома, гость и соседи, назначен ряд необходимых исследований. Предполагаемая причина смерти – отравление.По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: СК Беларуси