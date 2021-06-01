Каникулы – долгожданный праздник для детей и одновременно своеобразный экзамен для взрослых. И обеспечить безопасность несовершеннолетних в этот ответственный временной отрезок можно только общими усилиями.
Именно поэтому сотрудники Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» проводят широкомасштабную профилактическую работу не только с детьми, но и с их родителями…
Подробнее – официальный представитель УМЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:
– Сегодня местом встречи всех заинтересованных сторон стал торгово-развлекательный центр «Все свои». На встречу с детьми и их папами и мамами пришел пожарный маскот миньон. Всеми узнаваемый мультипликационный персонаж проводил увлекательные конкурсы по основам безопасной жизнедеятельности, в которых участникам необходимо было продемонстрировать свои знания по ОБЖ, раздавал иллюстрированные раскраски «Волшебная книга» и в ненавязчивой форме проводил профилактическую работу с ребятами и их родителями. Вдобавок дети смогли вдоволь напрыгаться на батуте, совместив таким образом приятное с полезным.
За полтора часа непринужденного общения, которые пролетели незаметно, мальчишки получили необходимый запас знаний, которые позволят грамотно и решительно действовать в экстремальных ситуациях.
Фото: Лидский районный отдел МЧС
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В Лиде детей учат основам безопасности через игру
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