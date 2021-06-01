В Лиде детей учат основам безопасности через игру

Именно поэтому сотрудники Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» проводят широкомасштабную профилактическую работу не только с детьми, но и с их родителями…Подробнее –За полтора часа непринужденного общения, которые пролетели незаметно, мальчишки получили необходимый запас знаний, которые позволят грамотно и решительно действовать в экстремальных ситуациях.Фото: Лидский районный отдел МЧС