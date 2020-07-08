В лесу под Брестом заблудился мужчина с четырьмя детьми

Мужчина вместе с четырьмя детьми заблудился в лесу недалеко от поселка Мухавец Брестского района, сообщает областное управление МЧС.

Брестчанин обратился за помощью к спасателям вчера в обед. По словам мужчины, он вместе с детьми вышел из поезда на станции «Дубок», а затем они отправились вглубь леса собирать ягоды. Однако выйти из лесного массива самостоятельно не удалось.

В поисках задействовали восемь единиц техники и 25 сотрудников МЧС, РОВД и Брестского лесхоза.

Спустя час спасатели нашли мужчину с детьми в 300 метрах от станции «Дубок». Медпомощь им не потребовалась.