Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.89
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В лесах Гомельской и Минской областей за сутки заблудились 2 человека

В лесах Гомельской и Минской областей за сутки заблудились 2 человека

В течение последних 24-х часов в лесных массивах Гомельской и Минской областей заблудились два человека, сообщает пресс-служба МЧС.


- По оперативным данным, с 6.00 5 октября до 6.00 6-го поступили сообщения о двух пропавших людях в лесах Гомельщины и Могилевщины. В поисковых работах были задействованы семь единиц техники и 17 человек, из них 3 единицы техники и 7 работников МЧС. Пропавшие найдены, из них один человек - работниками МЧС, - прокомментировали в ведомстве. 

Также за сутки на территории страны был ликвидирован один лесной пожар на площади 0,05 га.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы