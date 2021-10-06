В лесах Гомельской и Минской областей за сутки заблудились 2 человека

В течение последних 24-х часов в лесных массивах Гомельской и Минской областей заблудились два человека, сообщает пресс-служба МЧС.
- По оперативным данным, с 6.00 5 октября до 6.00 6-го поступили сообщения о двух пропавших людях в лесах Гомельщины и Могилевщины. В поисковых работах были задействованы семь единиц техники и 17 человек, из них 3 единицы техники и 7 работников МЧС. Пропавшие найдены, из них один человек - работниками МЧС, - прокомментировали в ведомстве.
Также за сутки на территории страны был ликвидирован один лесной пожар на площади 0,05 га.
Фото: БЕЛТА