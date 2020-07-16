В Лепельском районе пожар унес жизнь 88-летней сельчанки

В службу спасения обратился очевидиц трагедии, который сообщил о пожаре в деревне Лутище Лепельского района. Подробнее об этом пишет официальный сайт Витебского областного управления МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, дом уже был вовсю объят пламенем, крыша и потолочное перекрытие строения обрушились. Огонь уничтожил имущество, повредил стены и самое страшное – унес жизнь 88-летней хозяйки дома. Пенсионерка жила одна. Ее тело достали из-под завалов после пожара.

Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемые версии трагедии – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования; неосторожное обращение с огнем.