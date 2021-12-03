В Лельчицком районе сотрудник ГАИ предотвратил хищение древесины на 3 тысячи рублей

Он остановил КАМАЗ с древесиной в городском поселке для проверки, попросил документы на транспортировку материала. Водитель предоставил товарно-транспортную накладную, в которой значилось, что перевозится 7 кубических метров сосны. Однако милиционер определил, что транспортируется не только сосна.





- После разбирательства было установлено, что водителем местного лесохозяйственного предприятия похищено 12,08 кубических метров деловой древесины и причинен ущерб на сумму более 3 тысяч рублей. В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Транспортное средство с грузом доставлено на охраняемую стоянку,- рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Выяснилось и то, что он ранее привлекался к административной ответственности за нарушение использования лесосечного фонда.