ДТП произошло на 2-м километре автодороги Н-4505 Буйновичи –Синицкое Поле в девятом часу вечера.
– Автомобиль Volkswagen Passat под управлением 55-летней женщины-водителя двигался в направлении агрогородка Буйновичи. 49-летний нетрезвый пешеход, не обозначенный световозвращающими элементами, лежал на проезжей части; произошел наезд. С травмами мужчина доставлен в реанимацию районной больницы, – рассказала подробности происшествия и его последствий официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства происшествия уточняются компетентными службами.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Лельчицком района иномарка под управлением женщины-водителя наехала на лежавшего пешехода
В Лельчицком районе иномарка под управлением женщины-водителя наехала на лежавшего пешехода
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