В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) сегодня запретил ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов на русском языке, сообщает РИА Новости.
Такой информацией поделился в Twitter председатель совета Иварс Аболиньш.
В числе запрещенных теперь REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ", HD Life.
– Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет тщательно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и, если констатирует похожие случаи, будет принимать соответствующие меры, – написал он.
Из закона об электронных СМИ следует, что для ретрансляции программы представитель владельца СМИ или представители организации должны подать в NEPLP заявку на включение программы в список ретранслируемых на территории государства. С заявкой должны быть и документы, подтверждающие право представителя или владельца распространять программу, например копия лицензионного соглашения или доверенность на распространение. В NEPLP поделились, что не получили информацию о владельцах упомянутых телеканалов.
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". В ведомстве объяснили это обнаруженными в программе "60 минут" свидетельствами "разжигания розни". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Это было сделано 1 февраля. Вместо данных каналов зрителям предложат другие: компания сейчас в поиске.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала запрет российских телеканалов в Латвии политическим демаршем и попыткой ликвидировать русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране. Она также напомнила, что острая риторика в дискуссионных программах, таких как "60 минут", остается неотъемлемым элементом демократического диалога. Захарова подчеркнула, что аналогичный контент, распространяемый западными средствами массовой информации, латвийский медиарегулятор оставляет без внимания.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Фото: pixabay.com
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В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов
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