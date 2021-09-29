Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Латвии опасаются, что крупнейшее газохранилище страны опустеет к началу 2022 года

В Латвии опасаются, что крупнейшее газохранилище страны опустеет к началу 2022 года

Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа AS Conexus Baltic Grid встревожен действиями торговцев, которые изымают запасы газа, хранящиеся в Инчукалнском подземном хранилище. Руководитель отдела корпоративной стратегии компании Янис Эйсакс считает, что в связи с этим резервы топлива могут иссякнуть уже в январе будущего года, информирует агентство LETA.


Согласно информации Яниса Эйсакса, вызовом для газоснабжения республики станет разница между ценами зимы и весны следующего года. В настоящий момент стоимость газа сложилась на уровне 30 евро за мегаватт-час.

– Это означает, что каждый лишний мегаватт-час, который торговцы закупают и хранят в Инчукалнсе, потенциально грозит потерей 30 евро весной следующего года, – обратил внимание Янис Эйсакс.

Вместе с тем представитель AS Conexus Baltic Grid подчеркнул, что компанию тревожат действия торговцев, которые изымают резервы газа из крупнейшего хранилища Латвии.

– Предположим, что эта зима будет похожа на прошлогоднюю. Учитывая высокий ценовой риск, может возникнуть и та ситуация, когда Инчукалнс опустеет до января, –уточнил Янис Эйсакс.

Согласно заявлению эксперта, если подобная ситуация продолжится, в Инчукалнском хранилище к январю останется лишь резервный запас газа, который установлен правилами кабинета министров Латвии о порядке поставки и продажи топлива энергопотребителям в период энергетического кризиса и государственной угрозы. Янис Эйсакс добавил, что это около трех тераватт-часов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы