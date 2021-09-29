В Латвии опасаются, что крупнейшее газохранилище страны опустеет к началу 2022 года

Согласно информации Яниса Эйсакса, вызовом для газоснабжения республики станет разница между ценами зимы и весны следующего года. В настоящий момент стоимость газа сложилась на уровне 30 евро за мегаватт-час.– обратил внимание Янис Эйсакс.Вместе с тем представитель AS Conexus Baltic Grid подчеркнул, что компанию тревожат действия торговцев, которые изымают резервы газа из крупнейшего хранилища Латвии.–уточнил Янис Эйсакс.Согласно заявлению эксперта, если подобная ситуация продолжится, в Инчукалнском хранилище к январю останется лишь резервный запас газа, который установлен правилами кабинета министров Латвии о порядке поставки и продажи топлива энергопотребителям в период энергетического кризиса и государственной угрозы. Янис Эйсакс добавил, что это около трех тераватт-часов.