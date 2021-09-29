В Латвии опасаются, что крупнейшее газохранилище страны опустеет к началу 2022 года

Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа AS Conexus Baltic Grid встревожен действиями торговцев, которые изымают запасы газа, хранящиеся в Инчукалнском подземном хранилище. Руководитель отдела корпоративной стратегии компании Янис Эйсакс считает, что в связи с этим резервы топлива могут иссякнуть уже в январе будущего года, информирует агентство LETA.
Согласно информации Яниса Эйсакса, вызовом для газоснабжения республики станет разница между ценами зимы и весны следующего года. В настоящий момент стоимость газа сложилась на уровне 30 евро за мегаватт-час.
– Это означает, что каждый лишний мегаватт-час, который торговцы закупают и хранят в Инчукалнсе, потенциально грозит потерей 30 евро весной следующего года, – обратил внимание Янис Эйсакс.
Вместе с тем представитель AS Conexus Baltic Grid подчеркнул, что компанию тревожат действия торговцев, которые изымают резервы газа из крупнейшего хранилища Латвии.
– Предположим, что эта зима будет похожа на прошлогоднюю. Учитывая высокий ценовой риск, может возникнуть и та ситуация, когда Инчукалнс опустеет до января, –уточнил Янис Эйсакс.
Согласно заявлению эксперта, если подобная ситуация продолжится, в Инчукалнском хранилище к январю останется лишь резервный запас газа, который установлен правилами кабинета министров Латвии о порядке поставки и продажи топлива энергопотребителям в период энергетического кризиса и государственной угрозы. Янис Эйсакс добавил, что это около трех тераватт-часов.