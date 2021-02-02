Первый случай заражения кота коронавирусом подтвержден в Латвии, сообщает РИА Новости.
– В Латвии впервые кот заразился COVID-19, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу, – сказал главный инфекционист Минздрава Латвии Уго Думпис.
Медик подчеркнул, что Латвия – первая страна в Балтии, где был зафиксирован случай заболевания у кота. Он также поделился, что взятые у котов образцы проверялись 31 января. Их собрали у 240 животных. Некоторые из них – домашние питомцы людей, зараженных коронавирусом.
Коты были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19".
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
748
В Латвии кот заразился коронавирусом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter