В Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировано 787 случаев заболевания COVID-19: это максимальный показатель с начала года. Власти уже объявили о введении новых противоэпидемических мер, информирует ТАСС.
Архивное фото
Почти половина всех новых случаев заболевания диагностировали в столице страны Бишкек - 368 положительных тестов.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки выздоровели 365 пациентов, скончались четверо. Всего с начала пандемии COVID-19 в Кыргызстане выявлено 112 777 случаев заболевания. Выздоровели 103 930 пациентов, скончались 1916 человек.
Из-за вспышки заболеваемости в Бишкеке с 17 июня ограничивается режим работы увеселительных заведений (ночных клубов, ресторанов, точек общественного питания, кафе, караоке, баров), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах. Эти меры будут действовать в ночное время с 23.00 до 7.00.
Гражданам рекомендовано минимизировать поездки в регионы страны со сложной эпидемиологической ситуацией. Это города Бишкек и Ош, Чуйская и Ошская область.
- Призываем граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, включающие в себя ношение медицинских масок, дезинфекцию рук, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, рекомендуется воздержаться от участия в различных массовых мероприятиях и посещения точек общественного питания, - отмечается в сообщении Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения COVID-19.
Опубликовано:
809
В Кыргызстане зарегистрировали максимальный суточный прирост COVID-19 с начала года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter