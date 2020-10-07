В Кыргызстане на фоне протестов идет самовольный захват должностей и предприятий

Представители проигравших парламентские выборы партий (а их больше десяти) приходят в госучреждения в сопровождении сторонников спортивного телосложения и объявляют себя мэрами, руководителями министерств, департаментов, отделов, управлений и даже муниципальных или районных отделов санитарного контроля. Где-то коллективы оказывают сопротивление, где-то молча принимают ситуацию.Массовыми за сутки стали случаи захвата местными жителями или группами неизвестных лиц различных месторождений в регионах. Частично сожжено и разграблено золоторудное месторождение Джеруй. В городе Кара-Балта под контроль анонимной группы лиц перешел единственный в стране завод, который занимается очисткой золота от примесей. Предпринимались попытки захвата в Бишкеке офиса компании "Кыргызалтын".В Нарынской области захвачено самое крупное в стране угольное месторождение (на карьере Кара-Кече). По информации местных СМИ, отношение к этому имеют организованные преступные группировки. Речь на сегодняшний день идет примерно о нескольких десятках заводов, центров отдыха, земельных участков, месторождений, где собственники не имеют возможности распоряжаться своим имуществом.Поступает информация, что группа неизвестных предприняла попытку захвата в столице Кыргызстана офиса крупной золотодобывающей компании "Кумтор". В офис прибыли неизвестные лица и пытаются силой проникнуть в помещения компании., – призвал ночью исполняющий обязанности премьер-министра республики Садыр Жапаров. В этом его активно поддержали пользователи соцсетей, предложив начать с себя, поскольку считают, что он был утвержден на этот пост парламентом незаконно хотя бы потому, что депутаты подвергались при вынесении данного решения огромному давлению со стороны находившихся в тот момент за дверью сторонников и.о. премьер-министра. А во-вторых, в частных беседах парламентарии признаются, что у них не было кворума и они не вправе были голосовать по данному вопросу.Большинство кыргызских политиков считают, что в настоящее время в стране происходит "политическая вакханалия и наблюдается правовой вакуум", во время которых самозванцы из второстепенных партий массово захватывают должности и делят места в государственных и муниципальных структурах.Между тем, чтобы защитить граждан и противодействовать мародерству, во всех районах столицы Кыргызстана создаются добровольные народные дружины. Для обеспечения правопорядка волонтеры тесно взаимодействуют с правоохранительными органами.В мэрии Бишкека сообщили, что в ночь на 7 октября добровольные дружины, в состав которых, по разным оценкам, вошли от 3 тысяч до 10 тысяч горожан, сумели спасти от мародерства сотни объектов. В то же время в мэрии признали, что полностью остановить действия агрессивной толпы мародеров, к сожалению, не вышло., – признали в мэрии. Агрессивно настроенная молодежь минувшей ночью забрасывала камнями и палками витрины десятков торговых точек и офисов., – отметил представитель аппарата столичной администрации.При этом он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов также принимали ночью участие в обеспечении правопорядка в городе. Но в целях личной безопасности они несли службу в гражданской одежде.В Кыргызстане 5 октября, после прошедших в стране парламентских выборов, начались акции протеста. В Бишкеке за два дня беспорядков пострадали 911 человек. Шестого октября ЦИК Кыргызстана признал прошедшие парламентские выборы недействительными. Парламент отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и его правительство, назначив исполняющим обязанности главы кабмина Садыра Жапарова. Тем не менее ситуация в стране по-прежнему остается напряженной.