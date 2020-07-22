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В Квасовке на Гродненщине стартует проект стародавних танцев

В агрогородке Квасовка на Гродненщине послезавтра предстоит вечеринка, да не простая, а с элементами стародавности. Здесь стартует проект возрождения белорусских народных танцев, инициатором которого стал Гродненский районный культурно-информационный центр. 

Архивное фото

Ведущий методист по реализации культурных проектов и развитию туризма Наталья Романович уточняет для sb.by:

– Народный фольклорный коллектив "Жывіца" познакомит с традициями настоящей сельской вечеринки, всех желающих научат народным танцам, среди которых краковяк, лявониха и ойра. Проект называется "Танцуем сваё! Танцуем з асалодай!" К слову, этим направлением в Гродненском районе занялись давно, популяризуют его два фольклорных коллектива. Один из них старейший и со званием народный «Матуліна песня» в Житомлянском доме фольклора, а другой – «Жывіца» в Квасовке с более молодым составом, но тоже отличившийся своим старанием и заслуживший звание народный. Научили стародавним танцам сотрудников центров культуры, в этом году создали школу фольклористов и даже проводим фестиваль «Осень в стиле этно» с тематическими конкурсами и номинациями для детей и взрослых. То есть танцуем мы давно. И чтобы людей снова после долгого перерыва из-за коронавирусной инфекции заинтересовать, решили начать с Квасовки. Причем примет участие не только молодежь, но и старожилы. Да-да, проект рассчитан на всех. В Квасовке, между прочим, очень активные пожилые жители, которые часто огорчались из-за того, что коронавирус поменял их планы, но вскоре, и в частности завтра, их культурная жизнь снова заиграет всеми красками.

Организаторы договорились с Квасовкой, чтобы они со своим проектом гастролировали, и в первую очередь по агрогородкам. Визиты начнутся со следующей недели, а пока принимаются заявки от желающих принять у себя стародавнюю вечеринку. А что к ней присоединится молодежь – это точно. И не только из Квасовки. Ведь участники «Жывіцы» дружат и продолжают традиции вместе с представителями своего поколения из райцентра. Вместе участвовали в празднике Купалья на Августовском канале.

Наталья Романович впечатлена: вместе с «Жывіцай» представляли Гродненский район в национальном обряде Купалья в Александрии и показывали мастер-класс по тем же стародавним танцам:

– На площадке нашего фольклорного клуба было много народа, и им очень нравилось учиться. Вдохновляет, когда видишь, что человек без принуждения останавливается и повторяет движения, несмотря на то, умеет это делать или нет. Вот и создали такой проект, где самый главный акцент на свое, родное, белорусское.

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