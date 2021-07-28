В Анталье (Манагавт) не утихают лесные пожары. Они начались сегодня днем из-за возгорания на мусорной свалке. Об этом информирует телеканал TGRT Haber.
Губернатор провинции Мустафа Йигит сообщил, что пожар быстро распространяется в сторону населенных пунктов из-за сильного ветра. Жители кварталов Эвренсеки, Калемлер и Еникёй были эвакуированы.
По словам очевидцев, огонь уже добрался до жилых домов и отелей. В тушении пожара задействована авиация.
Видео: Telegram-канала РИА Новости
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В курортной провинции Анталья бушуют лесные пожары
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