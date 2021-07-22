В Крупском районе горело поле с озимой пшеницей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Фото: БЕЛТА
Инцидент произошел 21 июля возле деревни Мхерино-1 Крупского района Минской области. В 16:52 сотрудникам МЧС поступило сообщение о загорании озимой пшеницы на корню в поле ОАО "Холопеничи". В результате пожара уничтожен 1 га посевов. Работниками МЧС и хозяйства спасены 92 га пшеницы.
Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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В Крупском районе горело поле с озимой пшеницей
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