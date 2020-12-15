В Крупках подвели итоги инвестпроекта, который реализовали на ООО «Амкодор-Можа»

Сегодня на базе крупского предприятия «Амкодор-Можа», которое выпускает зерноочистительно-сушильные комплексы, силосы для хранения зерна, подвели итоги модернизации. В начале года при поддержке Минского облисполкома в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению здесь ввели в эксплуатацию две высокопроизводительные линии по изготовлению профилированного листа и стоечного профиля стоимостью 1,5 миллиона евро, что позволило увеличить объем выпуска силосов для хранения зерна. Модернизация существующих промышленных предприятий – именно такую цель ставил Глава государства, посещая в октябре этого года с рабочей поездкой Слуцкий район. Президент акцентировал внимание на том, чтобы строить новые высокотехнологичные предприятия и, совершенствуя, развивая старые, углублять производство.
В этом плане завод по выпуску сельхозтехники в Крупках показателен. Во время открытия новой линии заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой отметил, что промышленность – сердце экономики, в ее структуре она занимает около 20 процентов:
– Сейчас промышленности уделяется повышенное внимание. И с точки зрения поддержки государства, где это необходимо – на экспортных рынках, к примеру, и с точки зрения перспектив развития. Потому что сейчас формируются среднесрочные инвестиционные программы регионов. Президент поручил особенно пристально посмотреть на новые предприятия – реализовать один-два крупных проекта в каждой области и по одному проекту в тех районах, которые отнесены к категории отстающих в своем развитии (порядка 32 в стране), и городах, где проживает более 80 тысяч человек. Это те, по сути, новые промышленные точки, которые будут задавать тон в ближайшие годы.
«Амкодор-Можа» относится к таким локомотивам в районе. Вот цифры. За девять месяцев этого года объем производства здесь составил 16 214 тысяч рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 160,6 процента. За это время изготовлено 9 зерноочистительно-сушильных комплексов и 39 силосов. На предприятии работает более 200 человек. Хорошее подспорье для развития района, в том числе в социальном плане. На это обратил внимание и председатель Минского облисполкома Александр Турчин:
– Вспоминаю период 10-летней давности, когда только намечались планы, которые хотелось реализовать. Дзержинск, Фаниполь, Логойский и Минский районы, Крупки… Те места, где совместно с «Амкодором» построили и реконструировали заводы, которые дали работу тысячам людей. Крупки – небольшой районный центр, таких много в нашей стране. И такое производство здесь жизненно необходимо. Предприятие динамично развивается, дает рабочие места, выплачивает достойную заработную плату. Это развитие наших регионов, то, о чем постоянно говорит Глава государства.
Еще один важный элемент, на котором акцентировал внимание Александр Турчин, – развитие сельского хозяйства. По его словам, это достаточно успешный бизнес. Однако для успешной работы наших хозяйств необходимы машины и оборудование нового уровня.
– В Минской области подходим к программе в том числе развития сельского хозяйства и серьезный упор будем делать на продукцию растениеводства. Чтобы нарастить объемы производства продукции, необходимы в том числе и зерносушильные комплексы. Поэтому в следующем году запланировали построить 30 таких комплексов. Это позволит в оптимальные сроки убирать зерно, не теряя качества.
К слову, предприятие в Крупках на протяжении двадцати пяти лет развивает направление производства оборудования для сушки, очистки и хранения зерновых, зернобобовых, рапса и семян. И если когда-то производительность зерносушильных комплексов не достигала 10 плановых тонн в час, то сегодня речь идет о 80, 100 и более тоннах.
Еще одна новинка, которую презентовали, наверняка заинтересует аграриев. Пневматическая сеялка с бункером в 6 тысяч литров и шириной захвата в 12 метров. Такой посевной агрегат сможет производить работы в оптимальные агротехнические сроки. Первый образец уже готов и, по словам Александра Турчина, уже весной будет апробирован:
– Это один из лучших мировых аналогов. Весной он пройдет все полевые испытания. Если все будет хорошо, хотим к озимому севу закупить в Минскую область часть сеялок. Ведь помимо скорости это еще и качество, как следствие – урожайность. На мой взгляд, продукция сельхозмашиностроения, которой занимается «Амкодор», – важное направление. Но для того чтобы продавать что-то за пределы страны, должны сперва использовать у себя.
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В Крупках подвели итоги инвестпроекта, который реализовали на ООО «Амкодор-Можа»
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Фото: Владимир ШЛАПАК