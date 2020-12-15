В Крупках подвели итоги инвестпроекта, который реализовали на ООО «Амкодор-Можа»

В этом плане завод по выпуску сельхозтехники в Крупках показателен. Во время открытия новой линииотметил, что промышленность – сердце экономики, в ее структуре она занимает около 20 процентов:«Амкодор-Можа» относится к таким локомотивам в районе. Вот цифры. За девять месяцев этого года объем производства здесь составил 16 214 тысяч рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 160,6 процента. За это время изготовлено 9 зерноочистительно-сушильных комплексов и 39 силосов. На предприятии работает более 200 человек. Хорошее подспорье для развития района, в том числе в социальном плане. На это обратил внимание иЕще один важный элемент, на котором акцентировал внимание Александр Турчин, – развитие сельского хозяйства. По его словам, это достаточно успешный бизнес. Однако для успешной работы наших хозяйств необходимы машины и оборудование нового уровня.К слову, предприятие в Крупках на протяжении двадцати пяти лет развивает направление производства оборудования для сушки, очистки и хранения зерновых, зернобобовых, рапса и семян. И если когда-то производительность зерносушильных комплексов не достигала 10 плановых тонн в час, то сегодня речь идет о 80, 100 и более тоннах.Еще одна новинка, которую презентовали, наверняка заинтересует аграриев. Пневматическая сеялка с бункером в 6 тысяч литров и шириной захвата в 12 метров. Такой посевной агрегат сможет производить работы в оптимальные агротехнические сроки. Первый образец уже готов и, по словам Александра Турчина, уже весной будет апробирован: