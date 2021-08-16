В Кореличском районе горела церковь

Информация о возгорании поступила спасателям 16 августа в 3:19. В результате происшествия уничтожена кровля и повреждены стены.Еще один пожар в Гродненской области произошел днем ранее. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании, случившемся в многоквартирном жилом доме в деревне Новосады Новогрудского района 15 августа в 5:05. Пожар повредил имущество, также закопчены стены и потолок.В настоящий момент устанавливаются причины двух происшествий.