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  2. В Кореличском районе горела церковь

В Кореличском районе горела церковь

Сегодня ночью в агрогородке Малюшичи Кореличского района горела церковь. Такая информация опубликована на сайте МЧС.


Информация о возгорании поступила спасателям 16 августа в 3:19. В результате происшествия уничтожена кровля и повреждены стены.

Еще один пожар в Гродненской области произошел днем ранее. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании, случившемся в многоквартирном жилом доме в деревне Новосады Новогрудского района 15 августа в 5:05. Пожар повредил имущество, также закопчены стены и потолок.

В настоящий момент устанавливаются причины двух происшествий.
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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