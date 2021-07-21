Такую новость сообщил председатель Конституционной комиссии, Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, информирует БЕЛТА.
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«По разделу «Личность. Общество. Государство» предложено закрепить современные принципы социального государства, где благо состоится посредством труда, и каждый вносит посильный вклад в осуществление задач государства и общества. Установить, что брак – это союз женщины и мужчины, сохранить традиционные ценности семьи и брака», – заявил Петр Миклашевич.
Напомним, что сегодня, 21 июля, состоялось девятое заседание Конституционной комиссии.
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В Конституции предлагают прописать брак как союз мужчины и женщины
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