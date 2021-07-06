В Республике Коми количество случаев заражения COVID-19 возросло на 79,2% за неделю. За минувшие стуки в стране выявили 265 заболевших, передает ТАСС.
– Зарегистрирован рост недельной заболеваемости [COVID-19] на 79,2%, суточной заболеваемости – с 15,9 до 32,11 на 100 тыс. населения. Темп прироста за сутки увеличился за две последние недели с 0,21 до 0,52. На протяжении последних двух недель коэффициент распространения инфекции превышает значение 1,0, – подчеркивается в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Коми.
Уточняется, что наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан 18–49 лет. Высокие показатели по заболеваемости наблюдаются также среди граждан 50–64 лет.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1031
В Коми заболеваемость COVID-19 возросла за неделю на 79,2%
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter