В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел утром 14 января в районе города Сантандер-де-Киличао в департаменте Каука.
По предварительным данным, добыча велась на шахте нелегально. Эксплуатация предприятия ранее была прекращена.
На данный момент сообщается о пятерых погибших и 11 пострадавших.
Фото: РИА Новости
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В Колумбии произошло обрушение на золотодобывающей шахте. Пять человек погибли
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