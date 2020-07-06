В Кобринском районе решили увековечить свадьбу — скульптуры режут из дуба

На берегу озера Любань Кобринского района открылся областной пленэр резчиков. Жених и невеста, мать с отцом, сваха и сват, гармонист и бубнач — восемь фигур-героев деревенской свадьбы вырежут из дерева известные мастера из Минска, Гродно, Барановичей, Дрогичина, Каменца.

На фото Анастасия Шепетюк из Леликово в образе леликовской свахи

Один из организаторов пленэра — Лариса Быцко, заведующая отделом традиционной культуры Брестского областного общественно-культурного центра:

— Это уже 17-й по счету областной пленэр. Каждый мы посвящали определенной тематике. К примеру, наш первый пленэр в деревне Люсино Ганцевичского района был приурочен к 120-й годовщине со дня рождения Якуба Колоса, в Бездеже Дрогичинского района мы вырезали ремесла, в Пинске — героев «Пинской шляхты», в Ружанах — вручение Сапегам грамоты с Магдебургским правом и так далее. В Кобринском районе вырезаем свадьбу, потому что несколько лет назад костюм леликовской свахи — деревня Леликово в Дивинском сельсовете — внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Композиция “Вяселле” будет установлена возле Дивинского Дома культуры, где после завершения уборки урожая пройдет в нынешнем году областной праздник “Дажынкі”.

Сегодня на берегу озера кипит работа, первую зарубку, а это у резчиков важный ритуал, сделал народный мастер Беларуси Анатолий Турков. Именно ему предстоит вырезать главный персонаж — леликовскую сваху с перьями на головном уборе.

Материалы для работы — древесину дуба — предоставил Кобринский опытный лесхоз.